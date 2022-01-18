Обнаженная и в краске: победительница "Холостяка-10" показала откровенное фото

Обнаженная и в краске: победительница "Холостяка-10" показала откровенное фото

Даша Ульянова в провокационном образе позировала в фотосете.

Победительница 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – опубликовала снимок из откровенной фотосессии авторства Оксаны Кирик.

Позировала Даша обнаженной, сидя на коленях на белой помятой простыне. Она была измазанная синей краской. Если присмотреться, то на девушке можно заметить телесные стринги.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Волосы Ульяновой были собраны в пучок.

Одни фолловеры восхищаются снимком, а другие спрашивают у Даши, сделала ли она грудь?

"Как эстетично красиво. Даша, ты прекрасна", "Это просто нереально красивое фото", "Реально, когда красиво, эстетично и не пошло", "Вы сделали грудь?", "Видно, что сделали грудь", "Грудь новая", - написали подписчики.

Напомним, Ульянова во время отдыха в ресторане побила посуду в Дубае.

Читайте также: