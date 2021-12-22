Обнаженная и в лакированных ботфортах-стрипах: участница "Холостяка" украсила обложку Playboy

Обнаженная и в лакированных ботфортах-стрипах: участница "Холостяка" украсила обложку Playboy

Анна Гузеева снялась в откровенной фотосессии, от которой становится жарко.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – украсила обложку декабрьского выпуска украинского журнала Playboy. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

"Маленькая мечта осуществилась", - написала Гузеева.

Девушка позировала обнаженной и в лакированных ботфортах-стрипах. В одной руке она держала белый кружевной веер, а другой прикрывала пышную грудь.

Аутфит Анны дополнила прическа с начесом и насыщенный макияж с черными стрелками и красной помадой.

Автором откровенной фотосессии выступила Julia Black.

В фотосете Гузеева предстала в образе "плохой монашки". Она позировала в лакированной мини-юбке с разрезами и прозрачном топе с белым воротником. Соски девушка заклеила крестиками.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Свой лук она дополнила головным убором монахини, жемчужным ожерельем и лакированными ботфортами-стрипами.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

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