Обнаженная и в лакированных ботфортах-стрипах: участница "Холостяка" украсила обложку Playboy

Анна Гузеева снялась в откровенной фотосессии, от которой становится жарко.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – украсила обложку декабрьского выпуска украинского журнала Playboy. Радостной новостью она поделилась в Instagram.
"Маленькая мечта осуществилась", - написала Гузеева.
Девушка позировала обнаженной и в лакированных ботфортах-стрипах. В одной руке она держала белый кружевной веер, а другой прикрывала пышную грудь.
Аутфит Анны дополнила прическа с начесом и насыщенный макияж с черными стрелками и красной помадой.
Автором откровенной фотосессии выступила Julia Black.
В фотосете Гузеева предстала в образе "плохой монашки". Она позировала в лакированной мини-юбке с разрезами и прозрачном топе с белым воротником. Соски девушка заклеила крестиками.
Свой лук она дополнила головным убором монахини, жемчужным ожерельем и лакированными ботфортами-стрипами.
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