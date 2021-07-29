Обнаженная и в перчатках с перьями: Деми Роуз поделилась откровенными снимками

Модель обожает сниматься голой.
Провокационная Деми Роуз вновь радует своих фолловеров в Instagram откровенными снимками. Девушка показала пару кадров из новой фотосессии, где она предстала в обнаженном виде. Из одежды на ней были только красные перчатки с перьями.
Свой образ она дополнила укладкой с локонами и макияжем с оранжевыми тенями на веках.
Деми соблазнительно позировала, лежа на белоснежной постели. Красотка сверкнула на камеру своим сексуальным пышным декольте.
В прошлый раз Роуз кокетливо показала, как у нее развязался купальник на ее пышных сексуальных ягодицах.
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