Обнаженная и в постели: участница "Холостяка-11" показала интимное фото с возлюбленным

Елизавета Крутикова сфотографировалась с любимым в зеркале.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Елизавета Крутикова в День влюбленных, 14 февраля, опубликовала интимное фото со своим бойфрендом, сделанное в постели. Лиза сделала селфи в зеркале.

Елизавета Крутикова/Instagram

Позировала красотка обнаженной, она прикрылась белым одеялом. А ее возлюбленный сзади наклонился и целует ее. Получилось мило, романтично и интимно.

А еще Крутикова вчера, 15 февраля, отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 26 лет. Отпраздновала его она в Испании. Лиза сфотографировалась с куском торта на фоне базилики La Sagrada Família.

Елизавета Крутикова/Instagram

"Сегодня мне 26, и вот уже год так пятый, я не могу поверить в то, что мне не 21. Хотя за плечами много потерь ( друзей, любви, денег) и казалось бы и что.. с каждой потерей, с каждым годом я становлюсь счастливее и понимаю, что важнее всего в жизни люди, которые вас окружают.. ведь многие знаменитости, талантливые актеры, известные певцы и даже блогеры по сути одиноки .. и имеют друзей (вернее нет, знакомых) из за выгоды к ним.. я же могу похвастаться обратным! Люблю вас и свое окружение! Люблю и ценю ..

Кто-то разговаривает с вами в свободное время, а кто-то освобождает время, чтобы поговорить с вами. Почувствуйте разницу... С днем рождения меня", - написала девушка.

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