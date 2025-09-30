Обнаженная и в соломенной шляпе: Хайди Клум поделилась смелым фото

Хайди Клум / © Getty Images

52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в Instagram смелым черно-белым фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной. На супермодели одна лишь широкополая соломенная шляпа, а обнаженную грудь она прикрывает руками.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Фото было сделано в Италии фотографом Брюсом Вебером в 2003 году — тогда модели было 30 лет, а ее карьера была на самом пике: она вышла впервые на подиум на шоу Victoria’s Secret и стала появляться в телешоу и участвовала в разных развлекательных передачах.

Отметим, Хайди Клум — не только супермодель, но и многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. С нынешним мужем-музыкантом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.

Ранее, напомним, Хайди Клум показала всех своих четырех детей. Она организовала в этом году на родине в Германии собственный фестиваль, который назвала HeidiFest, а прошел он в преддверии национального «Октоберфеста». На праздник она и пришла со всей семьей.