Обнаженная на камне: Кэндис Свэйнпоул снялась в откровенном фотосете

Модель полностью разделась перед камерой.
32-летняя южноафриканская модель и один из "ангелов" Victoria’s Secret – Кэндис Свэйнпоул, стала главной звездой июньского выпуска журнала Madame Figaro.
Съемка проходила на Багамах, на берегу Атлантического океана. Автор фотосета стал фэшн-фотограф Дэвид Ромер. Перед его камерой Кэндис полностью разделась и позировала на камнях и в воде.
Также Свэйнпоул примерила несколько слитных купальников и бикини. Выглядит девушка потрясающе.
Стилист съемки показала в своем фотоблоге несколько кадров с бэкстейджа.
Напомним, ранее Кэндис Свэйнпоул в черном топе и плавках продемонстрировала стойку на голове.
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