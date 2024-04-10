Обнаженная на кровати: Паулина Поризкова поделилась откровенным фото в свое 59-летие

9 апреля чешской модели, актрисе и писательнице Паулине Поризковой исполнилось 59 лет. В честь такой даты она опубликовала в Instagram довольно откровенное фото.

Паулина Поризкова, instagram.com/paulinaporizkov/

Модель позировала полностью обнаженной сидя на кровати. Интимные места женщина прикрыла одеялом.

"Именинница в праздничном костюме. Последний год моих пятидесяти. Это было худшее, самое трудное и в то же время яркое десятилетие в моей жизни. Я горжусь тем, что достигла 59-го уровня! И я буду продолжать гордиться каждым уровнем, который я пройду в этой игре жизни. Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас", - написала Паулина под снимком.

И добавила: "Для тех из вас, кто опять будет читать мне лекции о возрасте и наготе: мне потребовалось 59 лет, чтобы почувствовать себя настолько уверенно и свободно от стыда, и я желаю вам того же".

Напомним, ранее Паулина Поризкова позировала в бикини в белый горох.

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