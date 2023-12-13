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Обнаженная на кровати: Тина Кунаки поделилась откровенными снимками с отдыха

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
1946
Время на прочтение
1 мин
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Обнаженная на кровати: Тина Кунаки поделилась откровенными снимками с отдыха

Тина Кунаки отдыхает на островах Теркс и Кайкос / Фото: Getty Images

Модель сейчас отдыхает на популярном среди селебрити курорте.

26-летняя французская модель и бывшая жена Венсана Касселя – Тина Кунаки – делится снимками с островов Теркс и Кайкос, что в Карибском море.

(листайте фото вправо)

На одном из них она позирует полностью обнаженной лежа на кровати в номере с панорамными окнами. А также лежа в изумрудном бикини на пирсе и хвастаясь своими ягодицами.

Тина Кунаки на отдыхе / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки на отдыхе / Фото: Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки на отдыхе / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки на отдыхе / Фото: Instagram Тины Кунаки

Под фото фолловеры засыпали ее хвалебными комментариями, хотя были и те, кто поинтересовался, где в это время находится ее дочь - 4-летняя Амазони, и кто за ней смотрит.

Напомним, ранее Тина Кунаки показывала, как она вместе с Эмили Ратажковски вместе отдыхают на берегу океана. Девушки в ярких бикини позировали на пляже, улыбаясь и обнимаясь. 

Тина Кунаки и Эмили Ратажковски / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки и Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Тины Кунаки

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Дата публикации
Просмотры
1946
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