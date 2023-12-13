Обнаженная на кровати: Тина Кунаки поделилась откровенными снимками с отдыха

Модель сейчас отдыхает на популярном среди селебрити курорте.
26-летняя французская модель и бывшая жена Венсана Касселя – Тина Кунаки – делится снимками с островов Теркс и Кайкос, что в Карибском море.
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На одном из них она позирует полностью обнаженной лежа на кровати в номере с панорамными окнами. А также лежа в изумрудном бикини на пирсе и хвастаясь своими ягодицами.
Под фото фолловеры засыпали ее хвалебными комментариями, хотя были и те, кто поинтересовался, где в это время находится ее дочь - 4-летняя Амазони, и кто за ней смотрит.
Напомним, ранее Тина Кунаки показывала, как она вместе с Эмили Ратажковски вместе отдыхают на берегу океана. Девушки в ярких бикини позировали на пляже, улыбаясь и обнимаясь.
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