Рианна / © Инстаграм Рианны

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Рианна стала главной героиней новой рекламной кампании Модного дома Dior. 38-летняя певица приняла участие в съемке вместе со своей годовалой дочерью Роки Айриш. Особое внимание привлекло видео, в котором звезда предстала обнаженной, нежно прижимая малышку к себе.

В 27-секундном ролике камера постепенно отдаляется от лиц Рианны и дочери, демонстрируя полный образ артистки. Ее тело прикрывает культовая черная стеганая сумка Lady Dior с золотистой фурнитурой.

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Кампания получила название Lady Dior 2027. В ней также представлены фотографии Рианны с дочерью: на одном снимке они позируют в одинаковых черных кожаных куртках, а на другом певица нежно целует малышку. Для съемки артистка выбрала и розовую сумку Dior.

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Ранее, напомним, трехлетний сын Рианны дебютировал на обложке журнала.

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