Обнаженная Рита Ора поплавала в розовой ванне и показала фото

Ора набрала полную ванну воды и позировала обнаженной, прикрывая пикантные части тела руками. Ее волосы были мокрыми, она была в серьгах и с многочисленными браслетами на запястье.

Уже давно в прессе ходят слухи, что прошлым летом Рита вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити. Пара не подтверждает брак, однако приятель и парикмахер Джеймс Браун поздравил пару тем самым подтвердив слухи.

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Сама же Ора не скрывает, что очень сильно влюблена в Тайку. Да и во время совместных выходов на красную дорожку певица просто светится от счастья.

"Я всегда хотела быть в отношениях, как у мамы и папы. Мои родители вместе уже более 30 лет, поэтому для меня это всегда было любовью, поиском партнера и всем этим, поэтому я очень счастлива, что сделала это. Я сделала этот выбор. Это сделало меня счастливой, и я люблю Тайку. Он такой забавный и милый", - сказала певица в подкасте Джейми Уинстон.

Тайка Вайтити и Рита Ора / Фото: Getty Images

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