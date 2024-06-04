Обнаженная в кофейных зернах: София Вергара показала откровенное ретрофото

Многие селебрити помимо карьеры в шоу-бизнесе занимаются еще каким-то делом: открывают рестораны, основывают бренды одежды, выпускают алкогольные напитки. 51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара, которая недавно перенесла операцию на колене, тоже решила не отставать от них.

В своем Instagram она опубликовала архивное фото, на котором позирует полностью обнаженной, лежа в кофейных зернах. Как оказалось, фото является отсылкой к будущему бизнесу звезды. София запускает собственный кофейный бренд, руководствуясь своей личной страстью к высококачественному кофе.

Напомним, ранее София Вергара приехала на шоу America's Got Talent, в котором является членом жюри. Звезда была одета в серый свитшот и спортивные брюки клеш в сочетании с босоножками на каблуках джинсового цвета. На плече у актрисы висела объемная и ее любимая сумка Christian Dior.

София Вергара / Фото: Getty Images

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