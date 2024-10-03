Обнаженная в кровати: беременная девушка Венсана Касселя поделилась откровенной фотографией

27-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является ее бойфренд - 57-летний актер Венсан Кассель, с которым они недавно отметили первую годовщину отношений.

Девушка не скрывает свое интересное положение, а, наоборот, публикует пикантные "беременные" фото. Нара позирует полностью обнаженной в кровати.

instagram.com/narahbaptista/

Также она показала свое детское фото и несколько снимков с новой короткой стрижкой.

instagram.com/narahbaptista/

instagram.com/narahbaptista/

Венсак Кассель тоже оставил свой комментарий под публикацией: "Эта мамочка….", - и добавил эмодзи с глазами-сердечками.

Напомним, ранее беременная Нара Баптиста в коротком топе и с обнаженным животом сходила на карнавал.

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