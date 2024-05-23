Обнаженная в постели: Рози Хантингтон-Уайтли удивила поклонников откровенной фотографией

Как и многие другие знаменитости, модель сейчас находится в Каннах.

37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – прилетела во Францию, где сейчас проходит Каннский кинофестиваль, и уже успела продемонстрировать несколько эффектных нарядов на красной дорожке – это черное длинное платье с обнаженной спиной и платье с бахромой из цепочек от Виктории Бекхэм.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Однако Рози решила удивить своих фолловеров еще больше и опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной. Модель лежит на кровати в номере отеля, а на ней лишь крупные золотые украшения от Tiffany и кольцо с крупным камнем.

"Утро в Каннах", - лаконично подписала серию снимков девушка.

(чтобы увидеть то самое фото, листайте вправо)

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли появилась на садовой вечеринке в Букингемском дворце. Она была в длинном молочном платье с кейп-накидкой от Emilia Wickstead, туфлях с пряжкой от Manolo Blahnik и трендовой сейчас сумкой ALAÏA.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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