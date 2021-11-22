Обнаженная в ванне: "Холостячка" Злата Огневич поделилась рецептом скраба для тела в домашних условиях

Обнаженная в ванне: "Холостячка" Злата Огневич поделилась рецептом скраба для тела в домашних условиях

Певица рассказала о любимом бьюти-ритуале и поделилась рецептом скраба, который можно сделать дома.

Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостяка" – Злата Огневич – опубликовала в Instagram горячие снимки из откровенной фотосессии авторства Оксаны Кирик.

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Певица позировала обнаженной в ванне с пенкой. Злата была с укладкой, насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде и с элегантными серьгами.

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Огневич также поделилась любимым бьюти-ритуалом, который она делает в свой выходной. Артистка организовывает дома SPA. Она включает любимую музыка, набирает полную ванну воды и зажигает свечи. В ванну добавляет пену с масло лаванды, розы или бергамота. И так релаксирует.

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Еще она поделилась рецептом скраба для тела, который делает дома сама:

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

"Поделюсь секретом: я уже давно делаю скраб для тела сама. После того, как перепробовала кучу органических, супер-дорогих и салонных скрабов, нашла свой рецепт и считаю его лучшим по своему эффекту!

Вот он:

молотый кофе, 3-4 ст. л. Я люблю брать lavazza, gemini, illy. Чтобы он был классного качества.

тростниковый сахар, 3-4 ст.л.

пару капель любимого масла, для аромата

мед, 2-3 ст. л. (у меня нет аллергии, если у вас есть, замените на органический гель)

гель с вербеной. Добавляю на глаз, для вязкости.

Хорошенько перемешиваю до образования однородной массы и наношу на тело. Он тааааак вкусно пахнет, что хочется съесть. Приятного вечера!"

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Напомним, в минувшую пятницу состоялся 10-й выпуск проекта "Холостячка". Если вы пропустили церемонию роз и не знаете, с кем из мужчин Злата попрощалась, тогда вам сюда.

Читайте также: