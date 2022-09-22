Обнаженные части тела, мини и выбеленные брови: эпатажные образы модели Джулии Фокс

Джулия Фокс молниеносно ворвалась в мир шоу-бизнеса благодаря своему короткому роману с рэпером Канье Уэстом и теперь старается вести активную светскую жизнь и поддерживать имидж эпатажной светской львицы.

Актриса и модель появляется на публике в очень откровенных образах и совершенно не боится показывать свое тело и следовать трендам. Именно поэтому, как только в мире появился тренд на выбеленные брови, Фокс сразу же решила опробовать его на себе. Дополняет она образ обычно черным, красным или серым макияжем глаз и бледным лицом. В отличие от многих звезд, Джулия отказывается от плотных тональных основ.

За последние дни девушка успела засветиться на нескольких Неделях моды в смелых луках. Вчера она посетила показ в Милане the Diesel Fashion Show, для которого нарядилась в синий лук, лакированные сапоги, а также ей сделали специфическую прическу с краской, которая повторяла принт на ее наряде.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Днем ранее в том же Милане она вышла на публику в купальнике с золотой фурнитурой и кожаный комплект с градиентным принтом.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

А вот во время Недели моды в Нью-Йорке эпатажная знаменитость решила вообще ничего не скрывать. Перед камерами Джулия появлялась без белья, в прозрачных платьях, кожаных нарядах и даже в нечто похожем на хвост русалки.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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