Обнаженные, но в ботфортах: Клаудия Шиффер показала архивное фото с супермоделями 90-х

53-летняя супермодель 90-х - Клаудия Шиффер – в последнее время часто показывает архивные снимки, сделанные еще на пике ее модельной карьеры. Видимо, так она продвигает свою книгу "Captivate!" – сборник фотографий из своего собственного архива авторства легендарных фэшн-фотографов 90-х.

Клаудия Шиффер / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Так, она показала обложку журнала i-D, на которой она позирует в компании Евы Герциговы и Хелены Кристенсен. Девушки запечатлены обнаженными, они одеты лишь в черные сапоги-ботфорты. А на следующем фото Клаудия прикрывает грудь огромной сумкой.

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"Помню, у меня был тендинит на обоих коленях после тенниса и балета, я была вся перевязана и еле двигалась, но пришлось подниматься на съемку", - написала в комментариях Хелена.

Напомним, ранее компания Mattel выпустила куклу в виде модели - Клаудия Шиффер стала Барби в платье Versace. Кукла выпущена в легендарном голубом плиссированном платье с фигурным лифом, в котором модель выходила на подиум в рамках показа коллекции осень-зима Atelier Versace в 1994 году.

Клаудия Шиффер / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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