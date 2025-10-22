Обнажила часть груди: певица Теяна Тейлор в золотом откровенном платье привлекла внимание на ивенте

Теяна Тейлор / © Getty Images

Американская певица и актриса Теяна Тейлор посетила в Париже премьеру юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair). Она представила новую работу вместе с другими коллегами по сериалу: Гленн Клоуз, Сарой Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс.

Гленн Клоуз, Сара Полсон, Теяна Тейлор, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс / © Getty Images

Тейлор сияла в облегающем золотом платье по фигуре от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд имел халтер, прозрачные вставки и лоскутки ткани, расшитые серебряным декором. А еще он обнажал часть пышной груди звезды.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Аутфит Тейлор дополнила короткой кудрявой укладкой, макияжем с черными стрелками и красным маникюром с золотым декором. Уши она украсила крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — различными кольцами от Rainbow K.

Напомним, Теяна Тейлор без бюстгальтера и в прозрачном платье появилась на вечеринке.