- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Обнажила часть груди: певица Теяна Тейлор в золотом откровенном платье привлекла внимание на ивенте
Звезда в эффектном наряде от Schiaparelli презентовала сериал, в котором снялась.
Американская певица и актриса Теяна Тейлор посетила в Париже премьеру юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair). Она представила новую работу вместе с другими коллегами по сериалу: Гленн Клоуз, Сарой Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс.
Тейлор сияла в облегающем золотом платье по фигуре от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд имел халтер, прозрачные вставки и лоскутки ткани, расшитые серебряным декором. А еще он обнажал часть пышной груди звезды.
Аутфит Тейлор дополнила короткой кудрявой укладкой, макияжем с черными стрелками и красным маникюром с золотым декором. Уши она украсила крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — различными кольцами от Rainbow K.
Напомним, Теяна Тейлор без бюстгальтера и в прозрачном платье появилась на вечеринке.