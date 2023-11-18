Обнажила ноги и сексуальное декольте: звезда реалити в соблазнительном аутфите попала под прицел папарацци

Эмма Эрнан всегда подчеркивает свои идеальные ноги короткими нарядами.

Папарацци подовили звезду американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмму Эрнан – на улицах Лос-Анджелеса. Красавица, как обычно, выбрала для своего выхода пикантный лук.

На девушке был джинсовый ромпер, верхние пуговицы которого она расстегнула и продемонстрировала сексуальное декольте. А еще Эрнан в этом аутфите похвасталась стройными ногами.

Эмма Эрнан / Фото: Associated Press

Девушка дополнила образ сапогами от Fendi с изображением фирменной монограммы и белой круглой сумочкой Chanel.

Эмма сделала укладку с локонами и боковым пробором, макияж с пышными ресницами, французский маникюр и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла на прогулку в миниатюрном платье с разноцветным принтом и без бретелек.

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