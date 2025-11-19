ТСН в социальных сетях

Обнажила плечи: Эмма Стоун в лаконичном платье с одной гламурной деталью блистала на мероприятии

В кино она часто выбирает сложные роли, а вот на красной дорожке предпочитает элегантный гламур.

Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Associated Press

Оскароносная звезда Эмма Стоун приняла участие в церемонии вручения премии Governors Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. На мероприятии она появилась в очередном творении Модного дома Louis Vuitton, с которым сотрудничает на протяжении многих лет.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Актриса надела облегающее платье с тонкими бретельками и вышивкой кристаллами на линии бретелек. Платье было простым, но в нем присутствовала сдержанная роскошь и элегантность, которая делала Эмму неотразимой.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Дополнила этот лук актриса лаконичной прической, уложив свои волосы назад в низкий гладкий пучок — теперь она это может сделать, ведь не так давно брилась налысо ради роли в фильме «Бугония». Завершали образ украшения с бриллиантами, легкий макияж и босоножки на каблуках.

Образы актрисы Эммы Стоун (23 фото)

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун и Райан Гослинг на премьере фильма / © Getty Images

Эмма Стоун и Райан Гослинг на премьере фильма / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун на фотоколле фильма / © Getty Images

Эмма Стоун на фотоколле фильма / © Getty Images

Емма Стоун / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

