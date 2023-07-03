Обнажила плечи и подчеркнула живот: Карли Клосс умилила поклонников снимком с сыном

Карли вместе со своей семьей и маленьким сыном Леви собрались в воскресенье на обед. В Instagram Stories Карли опубликовала этот милый кадр, на котором сын нежно целует ее в живот.

Клосс запечатлена в нежно-голубом платье-миди с открытыми плечами от Anna Quan, которое обтягивает ее большой живот. На шее у модели было несколько золотых подвесок, волосы распущены, а на лице - легкий макияж. Малыш Леви, которого она воспитывает со своим мужем Джошем Кушнером, одет в клетчатую рубашку, белые джинсовые шорты и обут в белые кроссовки на липучках.

Карли Клосс с сыном Леви / Фото: Instagram Карли Клосс

Также в своем блоге Карли Клосс поделилась еще одним милым снимком, на котором она запечатлена лежа на полу в детской комнате, а ее сын Леви сидит на ней сверху, вытянув ноги. Кадр модель подписала так: "Жизнь в последнее время".

Сына Карли Клосс родила в марте 2021 года. А спустя два с половиной года на свет появится их с Джошем второй ребенок.

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