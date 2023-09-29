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Обнажила плечи в сексуальном платье: Эмили Ратажковски посетила модное шоу в Париже

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
1 мин
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Обнажила плечи в сексуальном платье: Эмили Ратажковски посетила модное шоу в Париже

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Модель Эмили Ратажковски посетила очередное модное шоу в рамках Парижской недели моды.

32-летняя модель приехала на показ Loewe на Неделе моды в столице Франции в красном платье без бретелек, с длинными рукавами и высоким разрезом спереди, продемонстрировав свои стройные ноги. К образу модель подобрала кожаные высокие сапоги на каблуках.

Выглядела красотка ярко и эффектно. Ее каштановые волосы спадали на плечи и были накручены легкими волнами, на лице был макияж в теплых оттенках, подчеркивающий ее естественную красоту. А от украшений Ратажковски полностью отказалась.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

А вот звезду Playboy Памела Андерсон в Париже сфотографировали без макияжа. Она появилась на показе Isabel Marant, где выглядела максимально естественно. Ее даже трудно было узнать. 

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Дата публикации
Просмотры
334
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