Обнажила плечи в сексуальном платье: Эмили Ратажковски посетила модное шоу в Париже

32-летняя модель приехала на показ Loewe на Неделе моды в столице Франции в красном платье без бретелек, с длинными рукавами и высоким разрезом спереди, продемонстрировав свои стройные ноги. К образу модель подобрала кожаные высокие сапоги на каблуках.

Выглядела красотка ярко и эффектно. Ее каштановые волосы спадали на плечи и были накручены легкими волнами, на лице был макияж в теплых оттенках, подчеркивающий ее естественную красоту. А от украшений Ратажковски полностью отказалась.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

А вот звезду Playboy Памела Андерсон в Париже сфотографировали без макияжа. Она появилась на показе Isabel Marant, где выглядела максимально естественно. Ее даже трудно было узнать.

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