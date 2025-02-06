Обнажила плечо: Рене Зеллвегер на премьере фильма "Бриджит Джонс" в Риме

Актриса сделала во время промо-тура к фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" своей фишкой открытые плечи.

Рене Зеллвегер на каждой презентации картины появляется в платьях с открытыми плечами и выглядит это изящно и элегантно.

Во время премьерного показа фильма в Риме, Рене вышла к фотографам в черном костюме, который состоял из жакета и широких брюк. Вещи были выполнены из тяжелого плотного бархата, жакет имел только один рукав и был декорирован серебристой гламурной вставкой ткани.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Образ она дополнила прической с собранными волосами в низкий пучок, лаконичным макияжем и несколькими гламурными массивными кольцами на руках.

Ранее 55-летняя звезда носила наряд с открытым плечом от Maison Margiela из коллекции осень-зима 2014. Она нарядилась так для фотоколла в Риме.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.

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