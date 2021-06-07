Обнажила живот и засветила грудь: Кайли Дженнер примерила откровенный наряд

Звезда любит откровенные луки.
В своем фотоблоге звезда реалити-шоу, бизнесвумен и миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась откровенным нарядом.
Она надела полупрозрачное пестрое платье, состоящее из длинной юбки и топа, больше похожего на платок, еле прикрывающий грудь. Наряд эффектно подчеркнул пышные формы девушки.
Свой образ Дженнер дополнила золотыми браслетами и серьгами-кольцами.
"Хочется опять быть тут", - подписала снимки Кайли. Видимо, фото были сделаны во время последнего отпуска звезды.
Напомним, ранее Кайли Дженнер нежилась на шезлонге у бассейна в вязаном коричневом купальнике с люрексом от бренда Alameda Turquesa. Бикини Кайли было украшено мелкими цветами, связанными крючком, и жемчужинами.
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