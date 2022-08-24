Обнажилась по собственному желанию: Кейт Мосс громко заявила о своем новом бренде

Супермодель Кейт Мосс объявила о запуске нового косметического бренда и показала первый рекламный кадр, глядя на который, невозможно пройти мимо.

Ранее Кейт Мосс рассказывала о травмирующем опыте в начале своей карьеры, когда ей приходилось обнажаться на камеру и она очень стеснялась это делать.

Сегодня, когда Кейт 48 лет, она делает то же самое, но уже по собственной инициативе. Манекенщица поделилась в своем Instagram рекламным роликом своего нового бренда косметики Cosmoss. И полностью разделась для короткого рекламного видеоролика.

Бренд Cosmoss будет выпускать средства по уходу за собой. Его запуск состоится 1 сентября 2022 года. В черно-белом ролике Мосс заходит в воду обнаженная, а в подписи написано:

"Завораживающий и волшебный. Cosmos - это забота о себе, созданная для современной жизни и путешествия". Очевидно, косметика, которую будет продавать Кейт Мосс буде натурального происхождения.

Напомним, британская модель также сотрудничает с брендом Diet Coke. В июле она посетила вечеринку в Лондоне, которая была посвящена этой коллаборации.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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