Обнимались и целовались: главный герой "Холостяка-11" Заливако показал милые снимки с возлюбленной

Михаил Заливако показал фото с отдыха.

Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако опубликовал в Instagram милые снимки со своей возлюбленной Анной Богдан.

На них пара стоит на понтоне, облокотившись об перила, нежно обнимается и целуется. Заливако одет в темно-синюю футболку, шорты с цветочным принтом и кроссовки. На Богдан – белый топ, джинсы и сандалии на грубой подошве.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

В подписе к снимку Заливако признался, что очень начал скучать по своей любимой и это чувство ему нравится.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

"Удивлюсь самому себе. Я начал скучать. Очень интересное чувство, даже прикольно как-то… Не думал, что у меня это будет так сильно. Поэтому, кто это не испытывал, советую", - написал под снимками Миша.

К слову, а другая финалистка шоу "Холостяк-11" – Юлия Бельченко "Зайка" - неожиданно вышла замуж за известного ведущего и показала снимки со свадьбы.

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