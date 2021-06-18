Обнимались и целовались: экс-"Холостяк-11" Заливако показал из Каппадокии романтические снимки с возлюбленной

Михаил Заливако выложил снимки из Каппадокии, где они полетали на воздушном шаре.

Главный герой "Холостяка-11" — бизнесмен Михаил Заливако — вместе со своей избранницей — турагентом Анной Богдан, отдыхал в Турции. Они побывали в сказочной Каппадокии, где полетали на воздушном шаре. Оттуда пара поделилась снимками и впечатлениями.

Миша опубликовал романтический снимок, на котором они стоят в обнимку и целуются.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

"Классно, когда вместе всегда есть что делать. Еще один полет - полет нормальный И да, тебе идет красный цвет", - написал под фото Заливако.

Еще он показал фото, сделанное во время полета, где Аня его целует в щеку.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

Богдан, в свою очередь, опубликовала фото, на котором она Миша держит е на руках, она обхватила его ногами и они целуются.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Анны Богдан

"Как же это круто! Рада, что мы с Мишкой решились реализовать этот тур. Я всегда мечтала полететь на таком шаре… Когда-то это была лишь мечта. Сейчас - это уже реальность.

Я не могу передать словами, какие эмоции испытываешь, когда поднимаешься вверх, когда наблюдаешь как десятки таких же огромных шаров поднимаются вместе с тобой. И о Боже… какой там невероятный вид!" – написала Анна.

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