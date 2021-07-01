Обнимались и целовались: Ксения Мишина и Александр Эллерт в стильных луках пришли на премьеру мультфильма

Актриса, победительница 6-го сезона шоу "Танцы со звездами" и главная героиня шоу "Холостячка" озвучила героиню из анимационного фильма "Бэби Босс - 2: Семейный бизнес".

Вчера, 30 июня, Ксения Мишина с возлюбленным Александром Эллертом посетили премьерный показ комедийного анимационного фильма "Бэби Босс - 2: Семейный бизнес". Веселая и очень милая пара с радостью согласилась сфотографироваться для Леди.ТСН.ua. Они не скрывали своих теплых и нежных чувств - обнимались и даже поцеловались на камеру.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Алина Онопа, ТСН.ua

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Алина Онопа, ТСН.ua

Ксения дебютировала в дубляже. Она озвучила одну из героинь мультфильма. Актриса подарила свой голос Кэрол Темплтон – маме малышей Тины и Табиты. В американской версии Кэрол озвучила Ева Лонгория.

"Приходите в кино! "Бэби Босс" - очень крутой мультфильм для всей семьи, очень-очень. Будет смешно", - отметила актриса.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Алина Онопа, ТСН.ua

Кроме того, Ксения призналась, что любит со своим сыном Платоном смотреть мультфильмы.

"Недавно мы с сыном посмотрели "Троллей". Сыночек любит такие классные мультики посмотреть", - сказала звезда.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Алина Онопа, ТСН.ua

Эллерт присоединился к разговору и сказал, что его любимый мультфильм из детства – "Снеговик-почтовик".

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Алина Онопа, ТСН.ua

"А у меня "Ледниковый период", - подхватила Ксения.

"У нас даже мультики немного похожи", - добавил радостно Александр.

Выглядела звездная пара очень стильно. Мишина для события выбрала лук в классический цветах. На ней был черный кроп-топ, белая рубашка, завязанная на талии и широкие черные брюки. Наряд актриса сочетала с черными босоножками и сумкой-багетом.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Алина Онопа, ТСН.ua

Волосы Ксения распустила и сделала легкий макияж. В ушах были серьги-гвоздики.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Алина Онопа, ТСН.ua

Александр отдал предпочтение черному комбинезону в белую полоску и лакированным туфлям на грубой подошве. Через плечо у него висела сумка.

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Ксения Мишина и Александр Эллерт на премьерном показе комедийного анимационного фильма "Бэби Босс 2: Семейный бизнес 2" (7 фото)

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