Обнимались и целовались: Селена Гомес посетила церемонию с бойфрендом

Американская звезда влюблена и счастлива, что очередной раз доказали фотографии.

32-летняя Селена Гомес посетила 76-ю церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Звезда сериала "Убийства в одном здании" посетила это мероприятия с бойфрендом - Бенни Бланко.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Они в отношениях с 2023 года и часто стают предметом для обсуждения в Сети из-за своих совместных фотографий, которыми делятся в соцсетях.

Бенни - рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер. Официально Селена подтвердила свой роман с ним в начале декабря прошлого года. Это произошло после того, как Бланко подвергся хейту со стороны ее поклонников.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

"Он - лучшее, что когда-либо случалось со мной. Конец. Да, и он лучше любого, с кем я была раньше", - написала она тогда.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

На церемонии пара сидела вместе, обнималась и радостно позировала для фото. Селена в тот вечер надела черное платье от бренда Ralph Lauren, а Бенни гламурный костюм-тройку с аппликациями стразами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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