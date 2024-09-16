Обнимались и целовались: Селена Гомес посетила церемонию с бойфрендом

Американская звезда влюблена и счастлива, что очередной раз доказали фотографии.
32-летняя Селена Гомес посетила 76-ю церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Звезда сериала "Убийства в одном здании" посетила это мероприятия с бойфрендом - Бенни Бланко.
Они в отношениях с 2023 года и часто стают предметом для обсуждения в Сети из-за своих совместных фотографий, которыми делятся в соцсетях.
Бенни - рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер. Официально Селена подтвердила свой роман с ним в начале декабря прошлого года. Это произошло после того, как Бланко подвергся хейту со стороны ее поклонников.
"Он - лучшее, что когда-либо случалось со мной. Конец. Да, и он лучше любого, с кем я была раньше", - написала она тогда.
На церемонии пара сидела вместе, обнималась и радостно позировала для фото. Селена в тот вечер надела черное платье от бренда Ralph Lauren, а Бенни гламурный костюм-тройку с аппликациями стразами.
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