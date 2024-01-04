Обнимались и целовались: Селена Гомес вышла в свет с новым бойфрендом

Селена Гомес, недавно подтвердившая отношения с продюсером и автором песен Бенни Бланко, а 3 января появилась с ним на публике. Влюбленные сходили вместе на баскетбольном матче между Лос-Анджелес Лейкерс и Майами Хит, который состоялся Лос-Анджелесе.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Пара сидела в первом ряду. Они публично обнимались, болтали и целовались. На Селене в тот раз было кожаная черная куртка с белой отделкой, а также черные штаны. Девушка дополнила образ красивой укладкой, большими серьгами-кольцами и серебристыми ботильонами.

Бенни Бланко же же выбрал наряд более яркий, поскольку на нем была дутая куртка в яркий цветочный принт, белая футболка и штаны. Также он дополнил образ золотыми украшениями.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Селена рассказала об этом романе. Оказывается пара встречается уже полгода. Также певица признавалась, что бойфренд относится к ней лучше, чем кто-либо другой, и что она очень счастлива.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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