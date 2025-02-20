Обнимались и флиртовали: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе привлекли внимание своим совместным выходом

Пара не комментирует свои отношения, но больше их не скрывает. Их все чаще можно увидеть вместе на мероприятиях.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе привлекли внимание общественности своими публичными появлениями нежности на церемонии BAFTA Film Awards 2025, которая прошла в Лондоне.

Телезвезда и основательница косметической компании прилетела в Великобританию на это мероприятие, чтобы поддержать Тимоти, которого номинировали в категории "Лучший актер". Пара сидела вместе в первом ряду церемонии и нежно обнималась и болтала.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Кайли надела на мероприятие винтажное черное платье от бренда John Galliano из коллекции весна-лето 1995. У него было глубокое декольте, американская пройма и халтер. Также наряд был украшен большими черными пайетками, а носила Кайли его в сочетании с гламурными серебристыми босоножками от Amina Muaddi и украшениями от Cartier.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Пара вместе с 2023 года и только сейчас они начали изредка вместе появляться на публике. Кайли обычно не выходит с Тимоти на красную дорожку, а предпочитает оставаться в тени. Девушку можно увидеть с ним в зале или за праздничным столом на афтепати. Недавно Кайли посетила с Шаламе также "Золотой глобус", поэтому ожидается, что вместе они придут и на предстоящий "Оскар", поскольку актер получил номинацию в категории "Лучшая мужская роль".

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