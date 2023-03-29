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Обнимались и смеялись: Бритни Спирс показала, как дурачилась с другом с расстегнутой ширинкой

Обнимались и смеялись: Бритни Спирс показала, как дурачилась с другом с расстегнутой ширинкой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
603
Время на прочтение
1 мин
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Обнимались и смеялись: Бритни Спирс показала, как дурачилась с другом с расстегнутой ширинкой

Бритни Спирс / Фото: Instagram Бритни Спирс

Бритни любит проводить время со своим хорошим другом Кейдом Хадсоном.

Бритни Спирс опубликовала в Instagram снимки со своим давним другом и агентом Creative Artists Agency Кейдом Хадсоном, с которым они работали почти 10 лет. Сфотографировались друзья на борту частного самолета. Они позировали, обнимаясь и широко улыбаясь на камеру.

Бритни Спирс / © Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: Instagram Бритни Спирс

Бритни также показала фолловерам видео, как они с Кейдом дурачились, корчили гримасы и им было очень весело. Брит даже продемонстрировала на камеру непристойный жест – средний палец, он, наверное, был адресован хейтерам.

Бритни Спирс / © Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: Instagram Бритни Спирс

Спирс была одета в топ с цветочным принтом и белые мини-шорты. Она распустила свои длинные белокурые волосы и надела на лицо солнцезащитные очки-авиаторы.

Бритни Спирс / © Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: Instagram Бритни Спирс

На Хадсоне была зеленая футболка, полосатый свитер, накинутый на плечи, и шорты цвета слоновой кости с почему-то расстегнутой ширинкой. Лук он дополнил черной кепкой и очками-авиаторами.

Напомним, Бритни неоднократно показывала в Instagram своего хорошего друга Кейда Хадсона.

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Дата публикации
Просмотры
603
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