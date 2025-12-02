Обнимались и целовались: Кэтрин Зета-Джонс показала милые фотографии с мужем

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс, на фоне слухов о разводе с 81-летним Майклом Дугласом, показала милые совместные снимки. Актерская пара позировала, вероятно, на кухне своего дома обнявшись.

Фото, скорее всего, были сделаны Кэтрин на День благодарения, поскольку снимки она подписала пожаловались, что устала при подготовке в празднику.

«Я вымоталась, обессилела, выбилась из сил после того, что весь День благодарения провела на кухне — мне нужен год, чтобы восстановиться», — написала звезда.

Актриса была одета в блузу изумрудного цвета, которую сочетала с черным костюмом из кожи — жакетом и брюками-клеш. В руке у нее был клатч от Chanel, а волосы звезда собрала в высокий хвост. Майкл Дуглас был в черных джинсах и черной рубашке, которые дополнил коричневым пиджаком и замшевыми лоферами.

Также на фотографиях супруги проявили чцвства и поцеловались.

Познакомились актеры в 1998 году на Американском кинофестивале в Довиле во Франции. Затем через почти полтора года — 31 декабря 1999-го — они обручились в доме Дугласа в Аспене. Роскошная свадьба пары состоялась еще через год, а затем у них родилось двое детей — сын Дилан Майкл и дочь Кэрис Зета.