ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Обнимались и целовались: Кэтрин Зета-Джонс показала милые фотографии с мужем

Они образцовая голливудская пара, ведь вместе уже около 26 лет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс, на фоне слухов о разводе с 81-летним Майклом Дугласом, показала милые совместные снимки. Актерская пара позировала, вероятно, на кухне своего дома обнявшись.

Фото, скорее всего, были сделаны Кэтрин на День благодарения, поскольку снимки она подписала пожаловались, что устала при подготовке в празднику.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

«Я вымоталась, обессилела, выбилась из сил после того, что весь День благодарения провела на кухне — мне нужен год, чтобы восстановиться», — написала звезда.

Актриса была одета в блузу изумрудного цвета, которую сочетала с черным костюмом из кожи — жакетом и брюками-клеш. В руке у нее был клатч от Chanel, а волосы звезда собрала в высокий хвост. Майкл Дуглас был в черных джинсах и черной рубашке, которые дополнил коричневым пиджаком и замшевыми лоферами.

Также на фотографиях супруги проявили чцвства и поцеловались.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Познакомились актеры в 1998 году на Американском кинофестивале в Довиле во Франции. Затем через почти полтора года — 31 декабря 1999-го — они обручились в доме Дугласа в Аспене. Роскошная свадьба пары состоялась еще через год, а затем у них родилось двое детей — сын Дилан Майкл и дочь Кэрис Зета.

Образы актрисы Кэтрин Зеты-Джонс (21 фото)

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кери / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кери / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс на премьере сериала / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс на премьере сериала / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
197
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie