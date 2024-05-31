Обнимались на камеру: актриса Клэр Дэйнс посетила мероприятие с мужем

Актриса Клэр Дэйнс, известная многим по фильмам "Звездная пыль" и "Часы", посетила показ фильма "Эзра" с Робертом Де Ниро и Роуз Бирн в главных ролях. На мероприятии, которое прошло в Нью-Йорке, она появилась в простом образе, поскольку сочетала широкие брюки, черную футболку и бомбер. Также Клэр дополнила лук босоножками, несколькими довольно массивными украшениями и легким макияжем.

Клэр Дэйнс / Фото: Associated Press

На это мероприятие она пришла с мужем - актером Хью Дэнси. Они позировали перед камерами обнявшись. Напомним, что недавно у них родился третий ребенок - дочка. Они женаты с 2009 года и имеют также двух сыновей.

В прошлом году во время беременности Клэр продолжала посещать мероприятия и даже как-то вышла на красную дорожку в нежном платье розового цвета и с уже довольно большим животом. Ее гламурный образ был от бренда Lanvin из коллекции весна-лето 2023.

Клэр Дэйнс во время беременности / Фото: Associated Press

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