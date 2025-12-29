"Обнимаю тебя, моя хорошая": Тарас Цимбалюк обратился к финалистке "Холостяка" Анастасии, которую не выбрал

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина

Мы уже писали о том, что финалистка реалити-шоу «Холостяк-14 " — 31-летняя проектный менеджер Анастасия Половинкина — сделала в Instagram пост, в котором прокомментировала отказ Тараса Цымбалюка в финале.

Девушка призналась, что ей было очень больно от того, что актер ее не выбрал. Но, несмотря на это, Анастасия поблагодарила Цимбалюка и добавила, что с благодарностью приняла его выбор.

«И отдельно хочу поблагодарить ТЕБЯ — @taras.tsymbaliuk за разговоры, за шутки, за то, что дал понять, какой я могу быть нежной рядом с мужчиной. Это была действительно „фантомная встреча“. Уже сейчас я принимаю твой выбор с благодарностью! Пусть все найдут то, что ищут», — написала Половинкина.

Тарас, в свою очередь, нежно прокомментировал пост Анастасии.

«Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь», — написал Цимбалюк, добавив сердечко.

Подписчики Анастасии не удержались и оставили немало недовольных комментариев под его словами: «Тарас, ты вчера разбил сердце всем женщинам, которые смотрели проект. У нас у всех за Настю болит», «Все вы мужчины одинаковые», «Иди биполярку лечи!», «Пу пу пу пу Тарасик, ну ты конечно и начудил. Если в пятницу ты не скажешь, что ты с Настей, то тебе просто нечего дальше делать, тебя все женщины съедят», «Цимбалюк ею поигрался, а она влюбилась», «Никогда не пишу комментарии. Но мы все видели ваши чувства… Так зачем вы сделали тот выбор? Или это было сугубо шоу и ничего личного? Глаза не лгут. Никто не понял этого выбора».

