Обнимаются и целуются: Джорджина Родригес показала романтичное видео с Криштиану Роналду

Многодетные родители – 30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и футболист Криштиану Роналду – устроили себе и всем своим детям пляжный отдых. Где именно они были, не рассказали, но зато показали много фото и видео с пляжа.

В своем Instagram Джорджина поделилась романтичное видео, на котором они с возлюбленным запечатлены выходящими из воды – они держатся за руки, обнимаются и целуются.

"Рай с тобой", - написала девушка под фото. А также она показала серию снимков, на которых запечатлены их дети и то, чем они занимались во время отдыха.

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Напомним, ранее Джорджина Родригес показала, как ее дети занимаются в спортзале.

Дети Джорджины Родригес и Криштиану Роналду в спортзале / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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