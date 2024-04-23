Обнимаются и целуются: Джорджина Родригес показала романтичное видео с Криштиану Роналду

Пара отправилась на небольшой отдых на берегу океана.
Многодетные родители – 30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и футболист Криштиану Роналду – устроили себе и всем своим детям пляжный отдых. Где именно они были, не рассказали, но зато показали много фото и видео с пляжа.
В своем Instagram Джорджина поделилась романтичное видео, на котором они с возлюбленным запечатлены выходящими из воды – они держатся за руки, обнимаются и целуются.
"Рай с тобой", - написала девушка под фото. А также она показала серию снимков, на которых запечатлены их дети и то, чем они занимались во время отдыха.
(листайте фото вправо)
Напомним, ранее Джорджина Родригес показала, как ее дети занимаются в спортзале.
Читайте также:
- В бикини и в обнимку с возлюбленным: Джорджина Родригес отдыхает на берегу Красного моря
- В шубе и бриллиантах: Джорджина Родригес отвела детей в Диснейленд
- В корсете с пышным декольте и спортивных штанах: Джорджина Родригес на Неделе моды в Париже
- С номером 7 на груди: Джорджина Родригес появилась на показе в платье с автографом Криштиану Роналду