Обновила грудь или показалось: Виктория Бекхэм блеснула образом, в котором отправилась на свидание с мужем

Виктория Бекхэм показала идеальный образ, который бы она выбрала для свидания с мужем Дэвидом.

В своем блоге в Instagram Виктория продемонстрировала лук из своей коллекции и написала, что "Мистеру Бекхэму это понравится! ❤️", отметив мужа.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Запечатлена Викки была в топе-комбинезоне с вырезами, который подчеркивал ее фигуру и особенно грудь, на которую мы обратили внимание. Бекхэм ничего не подтверждает, что визуально кажется, что ее размер стал больше, возможно, дизайнер прибегла вновь к увеличению бюста, что делала ранее много раз.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Виктория опубликовала фото, как выглядит черный кроп-топ на ее бюсте крупным планом.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Ранее миссис Бекхэм любила появляться на публике без белья и ее грудь выглядела меньше. Кстати, также Викки сменила и прическу, обрезав длину, а также выкрасив волосы в светлый оттенок.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Мы также показывали, как менялась внешность иконы моды – Виктории Бекхэм.

Виктория Бекхэм пришла в офис несмотря на перелом ноги / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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