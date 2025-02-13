Обновила грудь или показалось: Виктория Бекхэм блеснула образом, в котором отправилась на свидание с мужем

Виктория Бекхэм показала идеальный образ, который бы она выбрала для свидания с мужем Дэвидом.
В своем блоге в Instagram Виктория продемонстрировала лук из своей коллекции и написала, что "Мистеру Бекхэму это понравится! ❤️", отметив мужа.
Запечатлена Викки была в топе-комбинезоне с вырезами, который подчеркивал ее фигуру и особенно грудь, на которую мы обратили внимание. Бекхэм ничего не подтверждает, что визуально кажется, что ее размер стал больше, возможно, дизайнер прибегла вновь к увеличению бюста, что делала ранее много раз.
Виктория опубликовала фото, как выглядит черный кроп-топ на ее бюсте крупным планом.
Ранее миссис Бекхэм любила появляться на публике без белья и ее грудь выглядела меньше. Кстати, также Викки сменила и прическу, обрезав длину, а также выкрасив волосы в светлый оттенок.
Мы также показывали, как менялась внешность иконы моды – Виктории Бекхэм.
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