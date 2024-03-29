Ободки Хиллари Клинтон: как выглядела женщина за год до того, как стала первой леди Америки

Она носила этот аксессуар для волос еще до того, как модные бренда сделали его мейнстримом.

Билл Клинтон вступил в должность президента США в январе 1993 года и первой леди страны стала его супруга Хиллари Родэм Клинтон. На протяжении 1992 года женщина часто появлялась на публике, участвовала в предвыборной кампании Билла.

Хиллари Клинтон, 1992 год / Фото: Associated Press

В то время Хиллари особенно полюбила один трендовый аксессуар - ободок для волос.

Обручи особенно хорошо смотрелись с ее короткой стрижкой и светлых густых волосах. Женщина подбирала ободки разных цветов, они были обтянуты тканью, были объемными и иногда имели фактуру и декор, например, на них могла быть вышивка бисером.

Хиллари Клинтон, 1992 год / Фото: Associated Press

Ободки Клинтон подбирала по цвету в соответствии к нарядам. Также она их сочетала с трендовыми в то время украшениями - крупными серьгами золотого цвета.

Хиллари Клинтон, 1992 год / Фото: Associated Press

Такие ее луки всегда выглядели женственно и элегантно, даже если она надевала просто тренч.

Хиллари Клинтон, 1992 год / Фото: Associated Press

Хиллари Клинтон, 1992 год / Фото: Associated Press

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