Ободки Хиллари Клинтон: как выглядела женщина за год до того, как стала первой леди Америки

Она носила этот аксессуар для волос еще до того, как модные бренда сделали его мейнстримом.
Билл Клинтон вступил в должность президента США в январе 1993 года и первой леди страны стала его супруга Хиллари Родэм Клинтон. На протяжении 1992 года женщина часто появлялась на публике, участвовала в предвыборной кампании Билла.
В то время Хиллари особенно полюбила один трендовый аксессуар - ободок для волос.
Обручи особенно хорошо смотрелись с ее короткой стрижкой и светлых густых волосах. Женщина подбирала ободки разных цветов, они были обтянуты тканью, были объемными и иногда имели фактуру и декор, например, на них могла быть вышивка бисером.
Ободки Клинтон подбирала по цвету в соответствии к нарядам. Также она их сочетала с трендовыми в то время украшениями - крупными серьгами золотого цвета.
Такие ее луки всегда выглядели женственно и элегантно, даже если она надевала просто тренч.
Читайте также:
- В фиолетовом жакете с цветочным принтом и в украшениях: Хиллари Клинтон на мероприятии в Белом доме
- В классическом пальто и костюме: Хиллари Клинтон на улицах Нью-Йорка
- В голубом жакете и с красивой укладкой: Елена Зеленская получила награду, которую ей вручила Хиллари Клинтон