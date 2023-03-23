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Обожает соблазнять: британская телезвезда в ярком белье похвасталась сексуальной фигурой

Обожает соблазнять: британская телезвезда в ярком белье похвасталась сексуальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1028
Время на прочтение
1 мин
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Обожает соблазнять: британская телезвезда в ярком белье похвасталась сексуальной фигурой

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри пополнила свой гардероб сексуальным комплектом нижнего белья.

Британская звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новый горячий снимок. Женщина примерила обновку и показала фолловерам, как она на ней сидит.

На фотографии Хлоя позировала перед зеркалом в оранжево-красном кружевном белье, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Ведущая выглядит прекрасно – у нее соблазнительное тело.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

"Вы бы не справились со мной, даже если бы я придумала инструкции", – подписала фото Ферри.

Напомним, в прошлый раз Хлоя пришла в спортзал в леопардовом кроп-топе и лосинах, в которых похвасталась плоским животом.

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Дата публикации
Просмотры
1028
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