Обожает соблазнять: британская телезвезда в ярком белье похвасталась сексуальной фигурой

Британская звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новый горячий снимок. Женщина примерила обновку и показала фолловерам, как она на ней сидит.

На фотографии Хлоя позировала перед зеркалом в оранжево-красном кружевном белье, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Ведущая выглядит прекрасно – у нее соблазнительное тело.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

"Вы бы не справились со мной, даже если бы я придумала инструкции", – подписала фото Ферри.

Напомним, в прошлый раз Хлоя пришла в спортзал в леопардовом кроп-топе и лосинах, в которых похвасталась плоским животом.

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