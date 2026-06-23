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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Образ для креативных: Риз Уизерспун в босоножках с перьями и розовом платье очаровала публику

У актрисы сейчас много работы благодаря её новому продюсерскому проекту.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Риз Уизерспун

Риз Уизерспун / © Getty Images

Риз Уизерспун пришла на интервью в два популярных в США шоу — «Good Morning America» и «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», чтобы прорекламировать сериал «Элль». Сериал стал приквелом к культовому фильму 2001 года «Блондинка в законе», в котором Риз когда-то сыграла главную роль, но на этот раз в проекте она не появится.

Уизерспун продвигает сериал, поскольку является его исполнительным продюсером. Кроме того, она, как первая исполнительница роли Элль Вудс, напоминает об этом своими образами в розовых тонах.

Риз Уизерспун / © Getty Images

Риз Уизерспун / © Getty Images

Сначала Уизерспун появилась на публике в костюме с жакетом и юбкой от Chanel, который дополнила розовой сумкой и босоножками.

Однако этот образ затмило платье, которое она продемонстрировала позже — эффектная розовая комбинация на тонких бретельках, которую актриса надела в сочетании с атласными босоножками, украшенными перь’ем.

Риз Уизерспун / © Getty Images

Риз Уизерспун / © Getty Images

Этот образ дополнили лишь прическа с легкими локонами и несколько украшений.

Риз Уизерспун / © Getty Images

Риз Уизерспун / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
78
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