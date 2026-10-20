Образ, который невозможно не заметить: Дженна Ортега надела платье ручной работы из металла

Дженна Ортега / © Associated Press

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24-летняя актриса Дженна Ортега появилась на специальном показе фильма «Клара и Солнце», который состоялся в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала платье, созданное вручную из металлических элементов и бусин.

Наряд для актрисы создал дизайнер Элиас Матсо.

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Дженна Ортега / © Associated Press

«Он просто невероятный, — рассказала Дженна изданию People о дизайнере. — Это единственное в своём роде платье, сделанное из стальных стержней. Оно создано вручную, человеком, и на его изготовление ушло немало усилий. Дизайнер приберег её для меня, и она идеально подошла. К тому же платье очень хорошо подходит к фильму, поэтому я невероятно благодарна».

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Дженна дополнила свой образ лаконичной прической с прямыми распущенными волосами и макияжем в коричневой гамме. Актриса выбрала бежевые туфли на каблуках, чтобы не отвлекать внимание от оригинального платья.

Дженна Ортега / © Associated Press

На мероприятии Дженна позировала для фото также вместе со своей коллегой по фильму Эми Адамс. Актриса выбрала для своего выхода оригинальное платье черного цвета с широкими шелковыми манжетами на рукавах.

Дженна Ортега и Эми Адамс / © Associated Press

«Клара и солнце» — это научно-фантастический фильм-антиутопия режиссёра Тайки Вайтити по сценарию Дахви Валлера, снятый по мотивам одноимённого романа Кадзуо Исигуро 2021 года.

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