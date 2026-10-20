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- Шоу-бизнес
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Образ, который невозможно не заметить: Дженна Ортега надела платье ручной работы из металла
Смелый модный эксперимент актрисы превратил её появление в настоящую сенсацию — необычный силуэт сразу привлек внимание всего мира.
24-летняя актриса Дженна Ортега появилась на специальном показе фильма «Клара и Солнце», который состоялся в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала платье, созданное вручную из металлических элементов и бусин.
Наряд для актрисы создал дизайнер Элиас Матсо.
«Он просто невероятный, — рассказала Дженна изданию People о дизайнере. — Это единственное в своём роде платье, сделанное из стальных стержней. Оно создано вручную, человеком, и на его изготовление ушло немало усилий. Дизайнер приберег её для меня, и она идеально подошла. К тому же платье очень хорошо подходит к фильму, поэтому я невероятно благодарна».
Дженна дополнила свой образ лаконичной прической с прямыми распущенными волосами и макияжем в коричневой гамме. Актриса выбрала бежевые туфли на каблуках, чтобы не отвлекать внимание от оригинального платья.
На мероприятии Дженна позировала для фото также вместе со своей коллегой по фильму Эми Адамс. Актриса выбрала для своего выхода оригинальное платье черного цвета с широкими шелковыми манжетами на рукавах.
«Клара и солнце» — это научно-фантастический фильм-антиутопия режиссёра Тайки Вайтити по сценарию Дахви Валлера, снятый по мотивам одноимённого романа Кадзуо Исигуро 2021 года.