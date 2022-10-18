Образ, который стоит внимания: звезда "Аватара" Зои Салдана на презентации сериала от Netflix

17 октября в Лос-Анджелесе состоялась презентация нового мини-сериала от Netflix, который получил название "С нуля". Сериал будет состоять из восьми эпизодов и расскажет историю художницы, которая встречает итальянского повара. В сериале нам покажут историю любви, утраты, стойкости и надежды.

Главную роль в новом шоу исполнила актриса Зои Салдана, хорошо известна публике по фильмам "Аватар" и "Стражи галактики".

На презентации "С нуля" актриса появилась в очень лаконичном образе - кожаном платье-футляре без бретелек. Однотонное платья идеально сидело на фигуре и подчеркивало ее. Дополнили образ лишь туфли-лодочки, несколько украшений.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Также на этом мероприятии появилась и Риз Уизерспун, но не в качестве актрисы, а как исполнительный продюсер этого сериала. Ранее ее продюсерская компания Hello Sunshine также работала над фильмами: "Исчезнувшая", "Дикая", "Там, где раки поют". А также сериалами: "Большая маленькая ложь", "Утреннее шоу" и "И повсюду тлеют пожары".

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

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