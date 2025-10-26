Образ, который стоит взять на заметку: рассматриваем идеальный осенний выход Джулианны Мур

Джулианна Мур / © Getty Images

Лауреатка «Оскара» — 64-летняя Джулианна Мур — попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Актрису сфотографировали в центре Манхэттена, когда она вышла со своей машины.

В тот день Джулианна продемонстрировала идеальный осенний наряд, который подойдет для многих событий: рабочих встреч, прогулки или семейного ужина. Дело в том, что она выбрала самые трендовые вещи этой осень — кожаные удобные брюки от Lauren Manoogian, а также лаконичный свитер от Khaite свободного классического фасона.

Джулианна Мур / © Getty Images

Шика и элегантности образу добавили аксессуары от знаменитого Модного дома Bottega Veneta, с которым Джулианна сотрудничаей: туфли, очки и сумка с intrecciata — это особая техника плетения кожи, благодаря которой этот бренд стал узнаваем и получил мировое признание.

Образы от этого бренда она демонстрировала много раз, но одним из ее самых запоминающихся повседневных нарядов стало платье черного цвета с катышками из коллекции осень-зима 2024, у которого были длинные рукава и высокая горловина.

Джулианна Мур / © Getty Images