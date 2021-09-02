Образ на миллион: Анна Делло Руссо опять надела прозрачное платье

59-летняя звезда моды умеет удивлять на красных дорожках.

Анна Делло Руссо - редактор японского журнала Vogue, журналист, фешн-блогер и streetstyle-икона, которая шокирует своими нарядами и вызывающая зависть у миллионов модниц со всего мира.

Вчера в Внеции Анна появилась в полностью прозрачном черном платье от бренда Ermanno Scervino, которое украшал еще и высокий разрез сбоку.

Анна Делло Руссо / Getty Images

На красной дорожке, в день открытия фестиваля, она решила так удивить и опять выбрала прозрачное платье от этого же итальянского бренда, но только с пышной кринолиновой юбкой, которая была немного прозрачной и демонстрировала стройные ноги знаменитости. Наряд был на одно плече и с декольте-сердцем. А вот дополнили этот образ ювелирные украшения от Avstev Group и красный маникюр на руках.

Анна Делло Руссо / Getty Images

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