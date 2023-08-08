Образ не меняет: Леонардо Ди Каприо сфотографировали в белой рубашке и шортах на отдыхе

Знаменитость решил взять перерыв от работы и просто наслаждается жизнью.
Известного актера и лауреата многочисленных премий Леонардо Ди Каприо сфотографировали папарацци с друзьями. Свое путешествует по Европе на яхте, которая бороздит воды между Великобританией, югом Франции, Испанией и югом Италии актер начал еще в мае и, похоже, пока заканчивать не собирается.
Лео уже замечали в компании родителей и красавиц-моделей, а в этот раз под прицел фотографов он попал с давним другом - актером Тоби Магуайером, с которым вместе снимался в фильме 2013 года "Великий Гэтсби".
Знаменитости просто сидели на яхте, болтали, чатились и пили прохладительные напитки.
Лео был одет в любимую одежду - натуральную белую рубашку, шорты и кроссовки. Также он немного отрастил бороду и изменил прическу.
Читайте также:
- Впервые за долгое время: Леонардо Ди Каприо в костюме от Alexander McQueen посетил Каннский кинофестиваль
- Провел День Валентина не с новой девушкой: Леонардо Ди Каприо заметили на баскетболе
- Привлекла внимание: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо прозрачным корсетом подчеркнула сексуальный бюст