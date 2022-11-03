Образ получился смелым: Джулия Фокс одела очень короткую куртку и полупрозрачную юбку для съемки

В эпатажных нарядах она появляется настолько часто, что они уже не очень удивляют.

Джулию Фокс сфотографировали папарацци во время ее очередной прогулки по городу. Модель прилетела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы принять участие в рекламных съемках для нескольких брендов, с которыми она сотрудничает.

Образы Фокс для съемок обычно настолько эпатажны, что моментально привлекают внимание. Вчера, например, она позировала в кожаной кропнутой куртке, которую решила надеть на голое тело. Вещь была настолько короткой, что засветила грудь девушки.

Также в свой стритстайл лук Джулия добавила черные кожаные сапоги, сумку Balenciaga и обтягивающую полупрозрачную юбку с низкой посадкой. Аутфит модель завершила черными перчатками и очками, а волосы уложила в "мокрую" укладку.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, что на выходных Фокс попала под прицел папарацци, когда шла на хэллоуинскую вечеринку Хайди Клум. Модель взяла на тусовку своего маленького сына Валентино и нарядилась вместе с ним в персонажей известной детской книги.

Джулия Фокс с сыном / Фото: Getty Images

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