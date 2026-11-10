Общий гардероб: Блейк Лайвли надела рубашку мужа за 990 долларов и похвасталась образом

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Инстаграм Блейк Лайвли

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39-летняя голливудская актриса Блейк Лайвли показала повседневный образ, для которого позаимствовала вещь из гардероба своего мужа — 50-летнего актера Райана Рейнольдса.

«Найдите мужа, с которым можно делить одежду», — написала Лайвли под фотографией.

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Блейк Лайвли / © Инстаграм Блейк Лайвли

Главным акцентом ее образа стала голубая рубашка американского бренда Thom Browne стоимостью 990 долларов. Модель украшена необычной вышивкой: на ткани изображен гусь, стоящий в пруду среди зеленых камышей.

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Актриса сочетала свободную рубашку с голубыми джинсами прямого кроя, подвернутыми снизу, черно-белыми лоферами и нежно-розовыми носками. Завершили образ темно-синий платок на шее, золотые украшения и винтажная сумка Hermès. При этом Блейк отдельно уточнила, что сумка принадлежит именно ей, а не Райану.

Забавная публикация стала еще одним примером фирменного чувства юмора супругов, которые нередко подшучивают друг над другом в соцсетях. Недавно Лайвли также оригинально поздравила Рейнольдса с 50-летием, опубликовав видео, в котором актер держит их собаку в переноске на груди. «С днем рождения моего няньку», — пошутила тогда знаменитость.

Ранее, напомним, Блейк Лайвли дополнила винтажное блестящее мини-платье сумкой-ведром.

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