ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Обтягивало и делало похожей на статую: Ким Кардашьян произвела фурор платьем от Maison Margiela

Она покорила Венецию в эффектном наряде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян появилась на церемонии вручения премии DVF Awards в Венеции в полупрозрачном сером кутюрном наряде от Maison Margiela. Этот наряд з коллекции осень-зима 2025 Artisanal, которая стала дебютной для бельгийского модельера Гленна Мартенса в качестве креативного директора Модного дома.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Таким образом, Кардашьян стала одной из первых (если не первой), кто надел образ из этой коллекции вне подиума. Наряд однотонный, лаконичный и эффектны, а также — настоящий мастер-класс по искусству драпировки, ведь складки были выполнены так тонко и лаконично, что Кардашьян в платье напоминала скульптуру.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Также эта полупрозрачная серая облегающая ткань образовала сборки, напоминающие купальник, стирая таким образом границы между платьем и боди. Сверху платье украшал плавно накинутый кейп, создающий эффектный шлейф.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, что Гленн Мартенс возглавил Maison Margiela после того, как Джон Гальяно покинул пост креативного директора этого Модного дома, в котором проработал 10 лет.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images

Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie