Обтягивало и делало похожей на статую: Ким Кардашьян произвела фурор платьем от Maison Margiela

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян появилась на церемонии вручения премии DVF Awards в Венеции в полупрозрачном сером кутюрном наряде от Maison Margiela. Этот наряд з коллекции осень-зима 2025 Artisanal, которая стала дебютной для бельгийского модельера Гленна Мартенса в качестве креативного директора Модного дома.

Таким образом, Кардашьян стала одной из первых (если не первой), кто надел образ из этой коллекции вне подиума. Наряд однотонный, лаконичный и эффектны, а также — настоящий мастер-класс по искусству драпировки, ведь складки были выполнены так тонко и лаконично, что Кардашьян в платье напоминала скульптуру.

Также эта полупрозрачная серая облегающая ткань образовала сборки, напоминающие купальник, стирая таким образом границы между платьем и боди. Сверху платье украшал плавно накинутый кейп, создающий эффектный шлейф.

Напомним, что Гленн Мартенс возглавил Maison Margiela после того, как Джон Гальяно покинул пост креативного директора этого Модного дома, в котором проработал 10 лет.