Обувь с мехом и очень короткое мини: два безумных образ модели Джулии Фокс на Неделе моды

Американская актриса и модель Джулия Фокс, слава к которой пришла после короткого романа со скандальным рэпером Канье Уэстом, продемонстрировала на улицах Нью-Йорка два очередных безумных образа.

Вначале модель и светскую львицу заметили на показе Джонатана Симхая, который проводился во время Недели моды. Джулия тогда вышла на публику в эпатажном образе, сочетав мини-юбку на пуговицах и кропнутую куртку.

Наряд демонстрировал фигуру красотки, но все же особое внимание прикручивали унты из искусственного меха и прическа - на волосы она нанесла специальную временную краску, которая сделала их седыми. Макияж у нее был в любимом стиле - широкие стрелки, насыщенные тени и тонкие нарисованные брови. В руке Фокс держала сумку из бусин, а вот все тело покрыла шиммером, придав коже таким образом гламурного сияния.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Позже модель полностью переоделась, оставив прежней только прическу. Фокс подловили папарацци по пути на вечеринку Seks, тоже организованную в рамках Недели моды.

В этом луке 33-летняя эпатажная модель сочетала невероятно короткую кожаную юбку с тиснением, которая держалась на ее бедрах с помощью двух пряжек. Дополняли образ кожаный топ, сапоги с мехом и укороченная куртка с огромным меховым воротом. В руке Джулия держала небольшую сумку.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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