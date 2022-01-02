Обвели вокруг пальца: шоу "Семейство Кардашьян" возвращается на экраны

Закрытие знаменитого реалити-шоу было все лишь очередным пиар-ходом.

В 2021 году члены семьи Кардашьян-Дженнер объявили, что реалити-шоу "Семейство Кардашьян", рассказывающее о их жизни, закрывается после 14 лет в эфире. Премьера последнего, 21 сезона состоится летом 2021 года, а сами звезды с грустью и слезами рассказывали, что хотят посвятить время семье, бизнесу и начать новую жизнь.

Но как оказалось, новую жизнь сестры Кортни, Ким, Хлоя, Кендалл, Кайли и их мама Крис решили просто на новой платформе. Теперь знаменитые американки появятся на стриминговых сервисах Hulu и Disney Plus. Новое реалити будет называться просто "Кардашьяны" и судя по новому тизеру в нем будут сниматься все сестры, хотя ранее Кортни заявляла, что не намерена большое сниматься и даже рассказывала об этом в интервью для Vogue.

В тизере девушки и их мама поздравили зрителей с новым годом, а на экране появилась надпись: "Когда обратный отсчет до нового года закончится, начнется обратный отсчет до нового шоу".

Читайте также: