Обвинили в копировании темнокожих женщин: Ким Кардашьян попала в новый скандал

В Сети возмущаются из-за того, что на новых фото Ким слишком похожа на Наоми Кэмпбелл.

Американская 41-летняя звезда реалити снялась в новой фотосессии для журнала Vogue и украсила новую обложку издания. В фотосессии знаменитость позировала в эффектных аутфитах от брендов Balenciaga, Rick Owens, Valentino и Alaïa, а также в вещах из новой коллекции своего бренда Skims.

В интервью Ким откровенно рассказала о расставании с рэпером Канье Уэстом, жизни после развода и воспитании детей. Номер Vogue, для которого снялась Ким, мартовский, но по традиции журнал готовится за месяц. Таким образом, статья с суперзвездой уже опубликована на сайте издания, а глянец поступил в продажу.

Однако с появлением журнала назрело несколько проблем:

Во-первых, выход журнала совпал с Месяцем черной истории, который традиционно в США и Канаде отмечается в феврале. Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

Во-вторых, популярный и довольно скандальный паблик в Instagram Diet Prada отметил, что Ким на новых снимках копирует образы чернокожей супермодели Наоми Кэмпбелл, певицы Бейонсе, а также еще нескольких культовых исполнительниц. В комментариях подписчики паблика сражу же обвинили звезду в апроприация - присвоении чужой культуры, в данном случае - негритянской, а также копировании образов черных женщин и даже негрофилии.

instagram.com/diet_prada

instagram.com/diet_prada

instagram.com/diet_prada

instagram.com/diet_prada

instagram.com/diet_prada

Многие также вспомнили Ким и афрокосички, с которыми она часто появляется - мол, это тоже апроприация, и загорелую кожу, которой она якобы пытается походить на черных женщин, хотя сама имеет армянские, шотландские и голландские корни.

"В середине Месяца черной истории они бросают нам это. Поэтому я *устала* от того, что Кардашьян "переосмысливает красоту", когда чернокожие женщины десятилетиями задают тенденции красоты и стиля. Кроме того, где благодарственное издание Vogue Андре Леона Талли?";

"Ну, мы все знаем, что Ким заработала целый бизнес, пытаясь быть черной. От тела, мужчин и так далее...";

"Все черные женщины были недоступны, да?";

Масла в огонь подлила и сама Наоми, когда лайкнула пост паблика. Многие восприняли этот жест как обвинение Ким в присвоении и копировании ее образов.

Несмотря на критику, некоторые и заступились за Ким, отметив, что стилист съемки - Карлос Назарио, который также является и автором той съемки для Наоми, с которой сравнивают теперь образы Ким. Многие также возмутились, что образы с подиума Наоми причислили к апроприации.

instagram.com/diet_prada

"Кроме того, кожаное мини-платье в клетку от Versace было первоначально создано и популяризировано Донателлой, и его носили многие люди в прошлом (включая королеву Наоми, Ким, Кайю Гербер, Синди Кроуфорд и т. д.";

"Металлическое платье также является основным продуктом Versace, который носят и переделывают несколько раз для разных людей";

"Это платье создано для того, чтобы его носила каждая, и то, что его носила Наоми, не означает, что никто другой не смог бы его носить";

"Делайте свое дело, но зачем клеймить женщину за то, что она носит подиумный наряд? Разве не в этом смысл модного показа?";

"Черт, как будто эти фотографии не с показов мод, где Наоми носит одежду, которую другие люди могут купить";

"Так что теперь она не может носить эти наряды только потому, что это сделал какой-то черный знаменитый человек? Что не так с этой страницей? Пусть носит что хочет! Это мода, и она имеет право носить все, что, черт возьми, она хочет! Перестаньте ненавидеть что-либо";

"Также, чтобы дать вам пищу для размышлений, эта женщина вышла замуж за афроамериканца, у нее есть дети, я не знаю о вашем воспитании, но она образец для подражания для своих детей, и дети развивают свои личности и черты на основе своих родителей, как это заставит ее детей чувствовать, что ее мать не принимает или в данном случае не ценит "черную культуру"? Это также культура ее детей, Ким не полностью белая, вы знаете, поэтому, прежде чем судить ее, вы всегда должны учитывать смешанный брак, в котором она состояла, и то, какое сообщение это посылает будущим идентичностям ее детей. Вы, люди, судите обо всем и обо всех, если бы она приняла свою "белизну" и воспитала своих детей белыми, вы бы все начали скулить, что она белая "отбеливает" своих полуафриканских детей… возьми себя в руки".

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